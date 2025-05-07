БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что не так у России в Узбекистане?

Что не так у России в Узбекистане?

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ Получив пару чувствительных затрещин от американцев и арабов, узбеки решили отыграться на тех, кто, условно говоря, ниже их ростом.

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