В Германии вызвал тревогу сигнал, посланный Западу на саммите ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проводился в Киргизии, послал западным странам чёткий сигнал, что мир становится многополярным, написала немецкая газета Berliner Zeitung.
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