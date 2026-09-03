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Ральф Шумахер: Ferrari устранила главный недостаток SF-26

FerrariЭкс-пилот ФЙ Ральф Шумахер ожидает, что Ferrari сможет бороться за высокие позиции на домашнем Гран При Италии после того, как команда, по его мнению, решила одну из главных проблем автомобиля SF-26.

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