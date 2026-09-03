Ральф Шумахер: Ferrari устранила главный недостаток SF-26

FerrariЭкс-пилот ФЙ Ральф Шумахер ожидает, что Ferrari сможет бороться за высокие позиции на домашнем Гран При Италии после того, как команда, по его мнению, решила одну из главных проблем автомобиля SF-26.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым