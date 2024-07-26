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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-кандидат в президенты Даванков: «Ни в коем случае не осуждаю тех, кто поехал на Олимпиаду. Под каким бы флагом спортсмен ни был, он все равно из России»

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры в Париже 15 россиян в нейтральном статусе. «Я бы разделил тему на политический вопрос и вопрос видения спортсменами своей судьбы.

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