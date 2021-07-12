Италия и Испания забили больше всех на Евро-2020 – по 13 голов. Дания – 12

Сборная Италии обыграла Англию (1:1, 3:2 пен.) в финале Евро-2020. «Скуадра адзурра» забила 13 голов в прошедшем турнире и вышла на первое место по этому показателю, догнав Испанию.
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