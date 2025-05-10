Владислав Шурыгин: В составе ГУР Украины сформировано подразделение операторов морских дронов под названием «Group 13»

В составе ГУР Украины сформировано подразделение операторов морских дронов под названием «Group 13».На опубликованных кадрах демонстрируется пульт управления и непосредственно сам безэкипажный катер (БЭК), активно применяемый ГУР для атак на суда Черноморского флота.
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