Меркачева предложила отправить Блиновскую работать санитаркой

Член Совета по правам человека Ева Меркачева предложила отнестись к приговору Елены Блиновской с учетом его суровости, сосредоточив внимание на том, что пять лет лишения свободы — это чрезмерное наказание для экономического преступления.
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