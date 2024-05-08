Когда и во сколько можно будет посмотреть прямую трансляцию парада с Красной площади?

По сложившейся традиции 9 мая ежегодно проводится военный парад при участии техники и войск, а также самих ветеранов ВОВ Главный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет в Москве на Красной площади 9 мая.
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