Когда и во сколько можно будет посмотреть прямую трансляцию парада с Красной площади?

По сложившейся традиции 9 мая ежегодно проводится военный парад при участии техники и войск, а также самих ветеранов ВОВ Главный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет в Москве на Красной площади 9 мая.