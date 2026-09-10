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Газета.ру

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Мендель: у Украины почти закончились ракеты для F-16

Мендель: у Украины почти закончились ракеты для F-16

Украинские войска практически исчерпали запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

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