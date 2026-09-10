Мендель: у Украины почти закончились ракеты для F-16

Украинские войска практически исчерпали запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дандыкин: США ока...
- Депутаты Львовско...
- Ч "Балтика" обыграл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым