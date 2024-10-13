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"В зеркало бы почаще смотрелась": Русские высказалась о желании певицы Монеточки* вернуться

"В зеркало бы почаще смотрелась": Русские высказалась о желании певицы Монеточки* вернуться

Певица Монеточка* заявила, что хочет со временем вернуться в Россию. Русские комментаторы активно высказываются о деятельности артистки я явно не ждут её приезда обратно.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Пусть зашьет свой мешочек с мыслью о возвращении. Делать ей здесь нечего
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15 час.
Александр Пелимский
монеточка оказалась разменной....
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14 час.

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