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Мария Захарова заявила, что причиной разрушения Каховской ГЭС являются методичные атаки ВСУ с лета 2022 года

Мария Захарова заявила, что причиной разрушения Каховской ГЭС являются методичные атаки ВСУ с лета 2022 года

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала методичные атаки украинской армии, начавшиеся летом 2022 года, причиной разрушения Каховской Гидроэлектростанции в Херсонской области.

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