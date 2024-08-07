Как московский бизнес помогает участникам СВО и жителям новых регионов

Предприниматели поддерживают благотворительные фонды Бизнесмены и предприниматели Москвы оказывают поддержку участникам специальной военной операции (СВО), а также их семьям и жителям недавно присоединённых территорий.
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