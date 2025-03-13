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Царьград

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"Мы потеряем страну": Мигранты в России пересекли красную черту. Дальше - сирийский сценарий?

"Мы потеряем страну": Мигранты в России пересекли красную черту. Дальше - сирийский сценарий?

Мигранты в России пересекли красную черту. Дальше - сирийский сценарий? Николай Севостьянов предупредил, что продолжать бездействовать уже просто невозможно: "Мы потеряем страну".

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