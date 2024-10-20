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TAC: демократы США тридцать лет борются с честным голосованием и «победа» в этом деле близка

TAC: демократы США тридцать лет борются с честным голосованием и «победа» в этом деле близка

Беззастенчивая и нескрываемая деятельность членов Демократической партии, находящихся при власти, против здравого смысла и духа справедливости, направлена на установление диктатуры в Соединенных Штатах, некогда бывших витриной демократии.

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