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Царьград

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Звукорежиссёр из Норильска арестован за преступление против подростка

Звукорежиссёр из Норильска арестован за преступление против подростка

38-летний житель Норильска арестован за насильственные действия в отношении 14-летнего подростка. Мужчина пригласил мальчика на игру, но воспользовался ситуацией.

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