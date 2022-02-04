Посол Хохоликов: санкции США против Никарагуа противоречат цивилизованным отношениям стран

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить гуманитарную помощь, это противоречит цивилизованным отношениям между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
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