По левинским местам: новые тайны «Анны Карениной» и богема оттепели

Почему вождь мирового пролетариата обязан своим псевдонимом Льву Толстому? За что конструктивисты ругали искусство? Как фэшн-индустрия пересекается с кинематографом? Ответы на эти вопросы — в книжных новинках последнего осеннего месяца.
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