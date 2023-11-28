По левинским местам: новые тайны «Анны Карениной» и богема оттепели

Почему вождь мирового пролетариата обязан своим псевдонимом Льву Толстому? За что конструктивисты ругали искусство? Как фэшн-индустрия пересекается с кинематографом? Ответы на эти вопросы — в книжных новинках последнего осеннего месяца.