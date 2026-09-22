В Москве стремительно набирает популярность игра падел

С 2024 года количество специализированных клубов данного спортивного направления выросло в 20 раз.22 сентября.
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