Калашников показал перспективный комплект обмундирования военнослужащих ВКПО 3.2. Представлен в модернизированном маскировочном рисунке «Цифра» для умеренного, пустынного и арктического климатов.
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Калашников показал перспективный комплект обмундирования военнослужащих ВКПО 3.2. Представлен в модернизированном маскировочном рисунке «Цифра» для умеренного, пустынного и арктического климатов.
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