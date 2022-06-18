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«Авангард» продлил контракт с Найтом на 2 года и вернул Буше, подписав его на год

«Авангард» продлил контракт с Корбаном Найтом и вернул Рида Буше. Соглашение с Найтом рассчитано на 2 года, с Буше – на один.

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