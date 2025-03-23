Скандальное интервью Чумакова и Ковальчук: юмор, шутки или повод для осуждения? Елена ГалицкаяИнтервью певца Алексея Чумакова и его супруги Юлии Ковальчук Светлане Бондарчук стало настоящим поводом для бурных обсуждений в соцсетях.