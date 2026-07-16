Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

Фото: пресс-служба конференции ЦИПР Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет российским вузам выявлять прогульщиков.
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