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Ростех

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Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

Фото: пресс-служба конференции ЦИПР Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет российским вузам выявлять прогульщиков.

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