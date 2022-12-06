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Орловцы не потянут ипотеку в новых условиях рынка

Орловцы не потянут ипотеку в новых условиях рынка

31 декабря 2022 года заканчивается программа льготной ипотеки. В Минфине уже заявили, что продлевать социальную меру не планируют, а аналитики ждут падения рынка недвижимости, повышения рисков недостроя и снижение темпов выхода новых проектов.

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