Келлог, "разрывающий пасть" НАТО

У западных русофобов после 80-и крыша съезжает напрочь. Яркий пример-байдед и этот вот... старая кегля...

Игорь Кузнецов

Если это "заявление Келлога – не более, чем тактический ход, призванный временно удовлетворить Россию, надавить на украинское руководство", то зачем придавать ему какое-то значение? Ну сказал "представитель" - и что?