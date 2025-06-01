Ростислав Ищенко *** Восьмидесятиоднолетний Джозеф Кит Келлог-младший – генерал-лейтенант (три звезды) армии США в отставке, специальный посланник президента США по Украине внезапно заявил, что США понимают озабоченность России расширением НАТО и готовы отказаться от дальнейшего продвижения альянса на Восток.
Келлог, "разрывающий пасть" НАТО
Комментарии
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Юрий Золотарев
Келлог в ЛЮБОМ случае ИДЁТ ЛЕСОМ!! Вместе с остальными укро-евро-пиндосволочами!
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10 час.
Надежда
У западных русофобов после 80-и крыша съезжает напрочь. Яркий пример-байдед и этот вот... старая кегля...
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7 час.
Игорь Кузнецов
Если это "заявление Келлога – не более, чем тактический ход, призванный временно удовлетворить Россию, надавить на украинское руководство", то зачем придавать ему какое-то значение? Ну сказал "представитель" - и что?
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7 час.
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