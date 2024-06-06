Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Как заявил в ходе пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, правительство страны считает «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента РФ Владимира Путина о том, что российско-японский диалог возможен только после смены Токио позиции по Украине.
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