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Царьград

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Штурм по ошибке: в Иванове жестко задержали семью с ребенком

Штурм по ошибке: в Иванове жестко задержали семью с ребенком

Под душераздирающие крики ребенка ни в чем не повинного отца сбили с ног, надели на него наручники, а мать ударили головой о дверной косяк, сообщает подробности "База".

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