Самое любимое блюдо русских

Вопрос «Любите ли вы пельмени?» можно считать риторическим. Пельмени любят все! И даже если кто-либо уверяет, что не питает слабости к самому популярному блюду в России, он всё равно не откажется хотя бы от некоторых разновидностей пельменей с бесконечными вариациями начинок и рецептов теста.
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