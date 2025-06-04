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Самое любимое блюдо русских

Самое любимое блюдо русских

Вопрос «Любите ли вы пельмени?» можно считать риторическим. Пельмени любят все! И даже если кто-либо уверяет, что не питает слабости к самому популярному блюду в России, он всё равно не откажется хотя бы от некоторых разновидностей пельменей с бесконечными вариациями начинок и рецептов теста.

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