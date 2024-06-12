Путин готовится отрезать Киев и прогнать Зеленского – американский полковник

Россия нарастила крупную военную группировку, которую сможет использовать для окружения Киева. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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