Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин готовится отрезать Киев и прогнать Зеленского – американский полковник

Путин готовится отрезать Киев и прогнать Зеленского – американский полковник

Россия нарастила крупную военную группировку, которую сможет использовать для окружения Киева. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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