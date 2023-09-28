Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Много лет говорю- бить надо по реальным центрам принятия решений.Андрей Фурсов: ск...
  • Андрей Тимохин
    Убедительно!Александр Вучич: ...
  • Кошмар
    Бла-бла-бла...  Аффтор забыл упомянуть, что все эти "Атакамсы" легко сбиваются.ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРН...

Александр Вучич: нет никакого международного права!

Александр Вучич: нет никакого международного права!

Пожалуй, впервые, более-менее подробно, просмотрел выступления многих лидеров и представителей стран на 78-й Генассамблее ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
РОССИЯ срочно должна ввести своих миротворцев для помощи Сербии....
Ответить
10 час.
Вик Норд
Каким образом?И КТО это ей даст сделать?Вы на географическую карту враждебного пространства ЕвроСоюза глядели?Где Сербия,и где Мы?Если только Собянин метро выкопает,может быть?
Ответить
7 час.
Андрей Тимохин
Убедительно!
Ответить
41 мин.

Картина дня

наверх