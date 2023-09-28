Пожалуй, впервые, более-менее подробно, просмотрел выступления многих лидеров и представителей стран на 78-й Генассамблее ООН.
Александр Вучич: нет никакого международного права!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
РОССИЯ срочно должна ввести своих миротворцев для помощи Сербии....
Ответить
10 час.
Вик Норд
Каким образом?И КТО это ей даст сделать?Вы на географическую карту враждебного пространства ЕвроСоюза глядели?Где Сербия,и где Мы?Если только Собянин метро выкопает,может быть?
Ответить
7 час.
Андрей Тимохин
Убедительно!
Ответить
41 мин.
Свежие комментарии