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В Томске из-за ремонтных работ более 30 улиц остаются без холодного водоснабжения

В Томске из-за ремонтных работ более 30 улиц остаются без холодного водоснабжения

Без холодного водоснабжения оставят более 30 улиц в Октябрьском районе Томска. Работники заменяют запорную арматуру диаметром 200 мм на нескольких объектах, включая дома по улице Александра Невского, 14, и Междугородная, 24.

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