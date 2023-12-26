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Мировое обозрение

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Киевские власти вводят крепостное право для мужчин. Закон о мобилизации уже в Верховной раде

Киевские власти вводят крепостное право для мужчин. Закон о мобилизации уже в Верховной раде

Правительство Украины внесло в Верховную раду «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

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