Мендель: Макрон финансирует Зеленского, чтобы не признать ошибку

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон вкладывает миллиарды евро в Украину, чтобы избежать признания ошибки, а поддержка Зеленского также связана с интересами местной оборонной промышленности.