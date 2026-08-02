Мендель: Макрон финансирует Зеленского, чтобы не признать ошибку

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон вкладывает миллиарды евро в Украину, чтобы избежать признания ошибки, а поддержка Зеленского также связана с интересами местной оборонной промышленности.
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