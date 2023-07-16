Милитаристский Запад не скрывает своих намерений: планы и проблемы НАТО
Что ещё, помимо украинского членства в НАТО, рассматривалось на саммите стран Североатлантического пакта на этой неделе в столице Литвы Вильнюсе? Надо сказать, там был затронут довольно существенный пул вопросов, который будет небезынтересен отечественной аудитории.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А если что , то ОТКУДА НАЦИСТЫ ВЗЛЕТАТЬ то собираютса ....??? Со страны НАТО НЕ ПРОКАТИТ , СРАЗУ ...ЗДЕЦ той САМОЙ стране ПРИДЕТ , а с БАНДЕРШТАТСКИХ АЭРОДРОМОВ НЕ УСПЕЮТ , да и РАЗНЕСЕТ их РОССИИЯ на начальной стадии ремонта....!!!
Свежие комментарии