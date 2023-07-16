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Милитаристский Запад не скрывает своих намерений: планы и проблемы НАТО

Милитаристский Запад не скрывает своих намерений: планы и проблемы НАТО

Что ещё, помимо украинского членства в НАТО, рассматривалось на саммите стран Североатлантического пакта на этой неделе в столице Литвы Вильнюсе? Надо сказать, там был затронут довольно существенный пул вопросов, который будет небезынтересен отечественной аудитории.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  если что , то  ОТКУДА НАЦИСТЫ  ВЗЛЕТАТЬ   то собираютса ....??? Со страны  НАТО НЕ ПРОКАТИТ , СРАЗУ ...ЗДЕЦ  той  САМОЙ  стране  ПРИДЕТ , а с  БАНДЕРШТАТСКИХ АЭРОДРОМОВ НЕ УСПЕЮТ , да  и  РАЗНЕСЕТ  их  РОССИИЯ  на начальной стадии ремонта....!!!
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