Милитаристский Запад не скрывает своих намерений: планы и проблемы НАТО

Гарий Щерба

А если что , то ОТКУДА НАЦИСТЫ ВЗЛЕТАТЬ то собираютса ....??? Со страны НАТО НЕ ПРОКАТИТ , СРАЗУ ...ЗДЕЦ той САМОЙ стране ПРИДЕТ , а с БАНДЕРШТАТСКИХ АЭРОДРОМОВ НЕ УСПЕЮТ , да и РАЗНЕСЕТ их РОССИИЯ на начальной стадии ремонта....!!!