В Европе цена газа упала в 3 раза в 2023 году

РИАМО - 30 дек. По итогам текущего года средняя цена на газ в Европе упала в 3 раза. Это связано с теплой погодой, рекордно высокой заполняемостью газовых хранилищ и снижением спроса га топливо в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
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