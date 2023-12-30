В Европе цена газа упала в 3 раза в 2023 году

РИАМО - 30 дек. По итогам текущего года средняя цена на газ в Европе упала в 3 раза. Это связано с теплой погодой, рекордно высокой заполняемостью газовых хранилищ и снижением спроса га топливо в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.