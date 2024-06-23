Сенатор Пушков раскритиковал требование ФРГ к Китаю прекратить экспорт в РФ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, провалившийся со своей "бездарной" партией на выборах в Европарламент, несет чушь, призывая Китай остановить экспорт в Россию.