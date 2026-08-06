Бойцы группировки войск «Юг» эвакуировали мирных жителей из Константиновки

Российские бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали двух мирных жителей из населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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