Юная смолянка Виктория Белогорцева стала лицом международного конкурса красоты

а потом приняла участие в другом масштабном проекте. Виктория Белогорцева - постоянная участница различных показов, фотомодель, обладательница множества титулов с конкурсов красоты (в том числе, «Top Model Of The World» и «Красивое лицо мира», вручённых шоуменом Сергеем Зверевым).
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