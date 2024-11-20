Юная смолянка Виктория Белогорцева стала лицом международного конкурса красоты

а потом приняла участие в другом масштабном проекте. Виктория Белогорцева - постоянная участница различных показов, фотомодель, обладательница множества титулов с конкурсов красоты (в том числе, «Top Model Of The World» и «Красивое лицо мира», вручённых шоуменом Сергеем Зверевым).