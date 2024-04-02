Смех укрепляет сосуды и сердце

Для укрепления сердца и продления жизни эксперты советуют смотреть комедии. Исследования показали, что у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц.