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62ИНФО | Новости Рязани

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Три улицы остались без воды утром 21 ноября в Рязани

Три улицы остались без воды утром 21 ноября в Рязани

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод во время отключения. До 12:00 холодной воды не будет на улицах: Касимовское шоссе в домах №№ 48 корпус 5, 50б, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, Зубковой в домах №№ 21, 21 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22а, 22а, 23, 23а, 22б, 23б, Новосёлов в домах №№ 33, 34 корпус 4.

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