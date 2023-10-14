Defensa Centra: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Как сообщает Defensa Centra, английский клуб проявляет интерес к футболисту и хочет заполучить его после окончания контракта с «Реалом» летом 2024 года.
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