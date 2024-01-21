В ООН призвали Украину немедленно прекратить атаки на мирных жителей

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. После украинского обстрела Донецка, в результате которого погибли 28 человек, представитель генсека ООН заявил о недопустимости нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии