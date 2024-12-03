ВС РФ при помощи БПЛА создали буферную зону в Запорожской области

Это позволяет срывать ротации противника Российская армия при помощи беспилотников создала в Запорожской области буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии в 30 километров, рассказал разведчик-пулемётчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтёр».