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«Спартак» интересуется защитником Марокко Эль-Ямиком. Его хотел арендовать «Локо»

Агент Джавада Эль-Ямика рассказал об интересе к защитнику «Вальядолида» со стороны «Спартака». «Спартак» по-прежнему интересуется Эль-Ямиком», — сказал Андреа Д’Амико.

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