Как научить собаку команде «Сидеть!»

Это базовый навык, который должен освоить каждый питомец.Зачем нужна команда «Сидеть!» Основной смысл команды в том, чтобы помочь собаке успокоиться, сосредоточиться на человеке и выждать паузу для принятия дальнейших решений.
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