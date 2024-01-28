Разрушен промышленный объект в Кременчуге и прорыв в Авдеевке: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 января 2024 года Юлия СоколоваВ условиях ожесточенных боев на передовой, украинские солдаты все чаще видят спасение в сдаче в плен.
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