Раненый военнослужащий ВСУ предупредил о риске исчезновения Украины

Раненый лейтенанат нацбата ВСУ предупредил о рисках исчезновения Украины.Возможное исчезновение Украины предрёк раненый лейтенант национального батальона ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в ходе беседы с журналистами канала "Эспрессо".
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