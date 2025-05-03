Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа

Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии