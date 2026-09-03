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Почему именно 3 сентября стало днем солидарности в борьбе с терроризмом в России

Почему именно 3 сентября стало днем солидарности в борьбе с терроризмом в России

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом – дату, глубоко связанную с одной из самых тяжелых страниц современной истории страны.

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