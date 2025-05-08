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Лига конференций. 1/2 финала. «Челси» примет «Юргорден», «Фиорентина» против «Бетиса»

Лига конференций. 1/2 финала. «Челси» примет «Юргорден», «Фиорентина» против «Бетиса»

«Фиорентина» примет «Бетис», «Челси» встретится против «Юргордена». Лига конференций 1/2 финала Ответные матчи Фиорентина Италия – Бетис Испания Дата проведения 8 мая, 22:00, «Артемио Франки» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:2   Челси Англия – Юргорден Швеция Дата проведения 8 мая, 22:00, «Стэмфорд Бридж» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 4:1   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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