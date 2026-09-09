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Конференция "ПЕКЛО 2026" пройдет в Москве: дискуссии и награды

Конференция "ПЕКЛО 2026" пройдет в Москве: дискуссии и награды

В Москве 10 сентября пройдет конференция "ПЕКЛО 2026", организованная Sidorin Lab. Обсудят управление репутацией в эпоху ИИ.

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